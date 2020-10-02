В центре Краснодара из-за аварии на водопроводных сетях ограничили движение

Авария произошла утром на сетях водопровода диаметром 200 мм. Как утверждают в ООО «Краснодар Водоканал», коммуникации были построены в 50-60-х годах. Сейчас на участке убирают асфальт и разрывают грунт, чтобы починить трубу. Жителей при этом не планируют отключать от водоснабжения.

Работы проходят на участке длиной 155 метров на улице Ленина, от Фрунзе до Кубанской Набережной. Из-за этого перекрыли две полосы в сторону Кубанской Набережной. Для движения оставят открытой одну полосу — от набережной до Фрунзе.