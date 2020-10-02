В центре Краснодара из-за аварии на водопроводных сетях ограничили движение

Краснодарский край

Распечатать

Утром 2 октября в Краснодаре случился порыв водопровода на улице Ленина

Авария произошла утром на сетях водопровода диаметром 200 мм. Как утверждают в ООО «Краснодар Водоканал», коммуникации были построены в 50-60-х годах. Сейчас на участке убирают асфальт и разрывают грунт, чтобы починить трубу. Жителей при этом не планируют отключать от водоснабжения.

Работы проходят на участке длиной 155 метров на улице Ленина, от Фрунзе до Кубанской Набережной. Из-за этого перекрыли две полосы в сторону Кубанской Набережной. Для движения оставят открытой одну полосу — от набережной до Фрунзе.

Читайте также:

На пересечении Ленина и Фрунзе поставили предупреждающие знаки, сообщили в пресс-службе мэрии. Устранить аварию и восстановить движение планируют 2 октября к 22:00.

Напомним, в конце сентября жителям центральной части города отключили горячую воду из-за необходимости срочно провести ремонтные работы на сетях. 30 сентября и 1 октября на Адыгейской Набережной, 7, улице КИМ, 20 и Старокубанской, 95 разрывали землю для сварки. Со 2 октября систему должны начать заполнять горячей водой.

Аварии ЖКХ Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Власти России рассказали, когда в стране вернут режим обязательной самоизоляции
Вице-губернатор Кубани притворился фермером и позвонил на горячую линию по поддержке аграриев. Но что-то пошло не так
Директор компании из Краснодара не достроил дом на побережье и обманул дольщиков на 226 млн рублей
В Сочи пообещали сильные дожди с градом и грозами
В Анапе мужчина поджег магазин и частный дом коктейлем Молотова
На «Госуслугах» убрали функцию подачи документов на замену паспорта в связи со сменой пола

Лента новостей

Реклама на портале