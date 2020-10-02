В центре Краснодара из-за аварии на водопроводных сетях ограничили движение
Утром 2 октября в Краснодаре случился порыв водопровода на улице Ленина
Авария произошла утром на сетях водопровода диаметром 200 мм. Как утверждают в ООО «Краснодар Водоканал», коммуникации были построены в 50-60-х годах. Сейчас на участке убирают асфальт и разрывают грунт, чтобы починить трубу. Жителей при этом не планируют отключать от водоснабжения.
Работы проходят на участке длиной 155 метров на улице Ленина, от Фрунзе до Кубанской Набережной. Из-за этого перекрыли две полосы в сторону Кубанской Набережной. Для движения оставят открытой одну полосу — от набережной до Фрунзе.
На пересечении Ленина и Фрунзе поставили предупреждающие знаки, сообщили в пресс-службе мэрии. Устранить аварию и восстановить движение планируют 2 октября к 22:00.
Напомним, в конце сентября жителям центральной части города отключили горячую воду из-за необходимости срочно провести ремонтные работы на сетях. 30 сентября и 1 октября на Адыгейской Набережной, 7, улице КИМ, 20 и Старокубанской, 95 разрывали землю для сварки. Со 2 октября систему должны начать заполнять горячей водой.
Читайте также
Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна