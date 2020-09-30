В Краснодаре запретят стоянку автомобилей на проезжей части улицы Круговой
В Краснодаре с 1 ноября водители не смогут оставлять машины на улице Круговой
Запрет на стоянку и остановку транспорта будет действовать по улице Круговой на участке от Совхозной до Стахановской по обеим сторонам, сообщили 30 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.
«Ограничительные меры применяются, чтобы исключить стоянку транспорта на проезжей части. Брошенный транспорт нередко создает помехи для движения транспорта и провоцирует дорожно-транспортные происшествия», — объяснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства
Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на трех улицах с 23 сентября действует ограничение движения транспорта из-за строительства газопроводов и канализации. С этого же дня изменился маршрут автобуса № 155, который идет до ТРЦ «Красная Площадь».
С 29 сентября в краевой столице начался ремонт дороги на Восточном обходе, в связи с этим на 1335-м км трассы М4 «Дон» изменилась схема движения транспорта, а город встал в многокилометровые пробки.