В Краснодаре запретят стоянку автомобилей на проезжей части улицы Круговой

В Краснодаре с 1 ноября водители не смогут оставлять машины на улице Круговой

Запрет на стоянку и остановку транспорта будет действовать по улице Круговой на участке от Совхозной до Стахановской по обеим сторонам, сообщили 30 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.

«Ограничительные меры применяются, чтобы исключить стоянку транспорта на проезжей части. Брошенный транспорт нередко создает помехи для движения транспорта и провоцирует дорожно-транспортные происшествия», — объяснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства

Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД.