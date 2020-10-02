В одной из школ Динского района отменили питание из-за подозрения на коронавирус у поваров

Краснодарский край

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1 октября стало известно, что в одной из школ станицы Динской временно ввели новое расписание из-за заболевших сотрудников

О ситуации в школе № 4 сообщила местная «Газета РВС». 2 октября портал Юга.ру обратился за комментарием в администрацию Динского района. В пресс-службе ответили, что в заведении заболели повара — у них были признаки коронавируса. Сотрудников отправили домой, а столовую 30 сентября закрыли.

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Пищеблок будет оставаться закрытым до 5 октября. Для того чтобы соблюсти нормы СанПин относительно интервалов между приемами пищи, на этот период в школе решили сократить занятия. Временно учебный день будет длиться 3 часа 5  минут.

Планируется, что 5 октября проведут обработку всех помещений, после чего дети вернутся к обычному расписанию. Сейчас заболевшие повара ждут результата теста на COVID-19, контактировавшие с ними работники также находятся дома.

Дети Динской район Коронавирус Школа

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