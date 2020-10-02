На Кубани газовики ограничили поставки газа теплоснабжающим организациям из-за долгов

Партнерский Краснодарский край

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ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» прекращает поставки природного газа теплоснабжающим организациям (ТСО)

Меры вводятся должникам в 23 муниципальных образованиях Краснодарского края: Абинский, Брюховецкий, Динской, Кавказский, Кореновский, Красноармейский, Крымский, Кущевский, Мостовский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Староминский, Тбилисский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Успенский, Усть-Лабинский, Щербиновский районы и в городах Анапа, Горячий Ключ и Краснодар.

Последние 2 месяца ограничения проводятся для предотвращения роста долгов в отопительном периоде, в строгом соответствии с порядком, установленным Правилами ограничения подачи и отбора газа (утв. постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 года N 1245).

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Предусмотренные законом уведомления заблаговременно были направлены всем предприятиям-должникам. Для взимания долгов со злостных неплательщиков компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» приходится идти на жесткие правовые меры. Так за 8 месяцев 2020 года компания подала в суды края 164 иска о взыскании задолженности на сумму 1,8 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, всего ТСО Краснодарского края просрочили платежи за газ на сумму более 3 млрд рублей. В последние недели существенной динамики в погашении долгов нет, что может сорвать сроки начала отопительного сезона.

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Вопросы теплоснабжения и горячего водоснабжения находятся вне компетенции компании «Газпром межрегионгаз Краснодар». По всем проблемам с поставками этих ресурсов потребителям следует обращаться непосредственно в ТСО, с которыми заключены договоры, и в в муниципальные органы власти.

«Систематическими нарушениями условий договоров по оплате за потребленный газ, накоплением просроченной дебиторской задолженности руководители теплоснабжающих предприятий края ставят под угрозу подготовку к отопительному сезону, комфорт и благополучие миллионов жителей Краснодарского края», — заявили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Газ Газпром Долги

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