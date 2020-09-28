ТСО Кубани задолжали более 3 млрд рублей за газ

На 15 сентября 2020 года теплоснабжающие организации Краснодарского края задолжали более 3 млрд рублей за газ

ТСО поставляют тепло и горячую воду в дома, микрорайоны и города края. Более 60% просроченного долга сконцентрировано в десяти организациях края: АО «АТЭК», МУП «Ейские тепловые сети», НАО «ТЭК» Крымского района, ООО «Славянские тепловые сети», ООО «Тепловые сети» Северского района, АО «Краснодартеплосеть», МУП «Теплоэнергетик» Кущевского района, АО «Теплоэнерго» города-курорта Анапа, ОАО «Теплосервис» Кореновского района и ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго». У большинства из них долг значительно вырос по сравнению с тем же периодом 2019 года.

«Своими безответственными действиями по накоплению долгов теплоснабжающие организации ставят под угрозу начало отопительного сезона в Краснодарском крае», — считают в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар» 28 сентября.