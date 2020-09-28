ТСО Кубани задолжали более 3 млрд рублей за газ
На 15 сентября 2020 года теплоснабжающие организации Краснодарского края задолжали более 3 млрд рублей за газ
ТСО поставляют тепло и горячую воду в дома, микрорайоны и города края. Более 60% просроченного долга сконцентрировано в десяти организациях края: АО «АТЭК», МУП «Ейские тепловые сети», НАО «ТЭК» Крымского района, ООО «Славянские тепловые сети», ООО «Тепловые сети» Северского района, АО «Краснодартеплосеть», МУП «Теплоэнергетик» Кущевского района, АО «Теплоэнерго» города-курорта Анапа, ОАО «Теплосервис» Кореновского района и ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго». У большинства из них долг значительно вырос по сравнению с тем же периодом 2019 года.
«Своими безответственными действиями по накоплению долгов теплоснабжающие организации ставят под угрозу начало отопительного сезона в Краснодарском крае», — считают в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар» 28 сентября.
Для взимания долгов со злостных неплательщиков компания в 2019 году подала в краевые суды 305 исковых заявления о взыскании задолженности с потребителей газа в категории «промышленность» на сумму 3,1 млрд рублей. За восемь месяцев 2020 года «Газпром межрегионгаз Краснодар» подала 164 иска на сумму 1,8 млрд рублей.
«Видя такие космические цифры долгов, любой понимает, почему, будучи социально-ориентированной и ответственной компанией, мы поступаем именно так жестко. Прежде всего, чтобы не допустить еще более катастрофических проблем», — заявил гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» Алексей Руднев.