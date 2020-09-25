Долг предприятий ЖКХ за газ в Адыгее снизился до 265 млн рублей

В Адыгее с начала 2020 года задолженность за газ теплоснабжающих организаций сократилась на 51,8 млн рублей

Сейчас долг компаний составляет 265,3 млн рублей. При этом сумма просроченной задолженности выросла на 28,4 млн рублей, в основном из-за долгов Адыгейска и Тахтамукайского района, сообщили 24 сентября в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Для того, чтобы отопительный сезон начался вовремя, пяти теплосетевым организациям (ТСО) до начала октября необходимо погасить задолженность на сумму 30,1 млн рублей. Сейчас газ уже ограничили шести ТСО. Еще с тремя организациями продолжают действовать двусторонние графики реструктуризации просроченной задолженности: МП «Теплосети», ООО «Управляющая компания Элит» и ООО «Стрелец».

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» объяснили, что рост просроченной дебиторской задолженности может происходить из-за недостаточности тарифов на производство тепловой энергии, износа сетей и отсутствия финансирования выпадающих доходов из бюджета региона и муниципалитетов.