Долг предприятий ЖКХ за газ в Адыгее снизился до 265 млн рублей
В Адыгее с начала 2020 года задолженность за газ теплоснабжающих организаций сократилась на 51,8 млн рублей
Сейчас долг компаний составляет 265,3 млн рублей. При этом сумма просроченной задолженности выросла на 28,4 млн рублей, в основном из-за долгов Адыгейска и Тахтамукайского района, сообщили 24 сентября в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».
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Для того, чтобы отопительный сезон начался вовремя, пяти теплосетевым организациям (ТСО) до начала октября необходимо погасить задолженность на сумму 30,1 млн рублей. Сейчас газ уже ограничили шести ТСО. Еще с тремя организациями продолжают действовать двусторонние графики реструктуризации просроченной задолженности: МП «Теплосети», ООО «Управляющая компания Элит» и ООО «Стрелец».
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» объяснили, что рост просроченной дебиторской задолженности может происходить из-за недостаточности тарифов на производство тепловой энергии, износа сетей и отсутствия финансирования выпадающих доходов из бюджета региона и муниципалитетов.
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«По результатам совместного совещания ПАО “Газпром” с руководством Адыгеи в кабинета министров региона направлен график погашения просроченной дебиторской задолженности за поставленный природный газ на сумму 93,9 млн рублей. Мы рассчитываем, что этот документ будет подписан и утвержден сторонами уже до конца месяца», — заключил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Айтеч Цеев.