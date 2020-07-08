В Сочи при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В центре Сочи ночью 8 июля произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Есть жертва

Сообщение о возгорании на третьем этаже в пятиэтажке в переулке Строительном поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 1:02. Пожар начался в одной из квартир, огонь охватил площадь 20 кв. метров.

На месте работали 16 человек и 5 единиц техники. В 1:16 им удалось полностью потушить пламя, сообщили в в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.