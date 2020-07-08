В Сочи при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
В центре Сочи ночью 8 июля произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Есть жертва
Сообщение о возгорании на третьем этаже в пятиэтажке в переулке Строительном поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 1:02. Пожар начался в одной из квартир, огонь охватил площадь 20 кв. метров.
На месте работали 16 человек и 5 единиц техники. В 1:16 им удалось полностью потушить пламя, сообщили в в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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В огне погиб 54-летний мужчина. Все обстоятельства инцидента выясняют следователи, организована доследственная проверка. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру рассказывали, что 6 июля в Сочи произошел пожар в частном доме, который, по словам местных жителей, использовался как гостиница.
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