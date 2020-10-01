В Сочи осудят приезжего из Москвы, который оскорбил полицейского и пнул его машину

1 октября в СК прокомментировали случай в Сочи, во время которого водитель повредил патрульную машину и оскорбил сотрудников МВД

Инцидент произошел 7 августа, однако известно о нем стало в конце месяца, когда в сети опубликовали видеозаписи случившегося. 48-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz из Москвы не остановился по требованию сотрудника ДПС и попытался скрыться, однако патрульная машина догнала его. После этого нарушитель начал агрессивно себя вести.

На одном из видео мужчина оскорбляет сотрудников МВД, бьет ногой служебную машину и повторяет «Посмотри на номера, дебил». На еще одной записи он отказывается предоставить полицейским документы.

В отношении приезжего составили материалы для двух административных протоколов (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), а также за оскорбление представителя власти.

1 октября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали, что завершили расследование уголовного дела против мужчины за публичное оскорбление полицейского (ст. 319 УК РФ). Дело направят в суд.

В ведомстве добавили, что перед инцидентом подозреваемый нарушил ПДД. Из-за этого его потом и остановил инспектор.