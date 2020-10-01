В Сочи обезьяна укусила девочку во время фотосессии на пляже

1 октября в полиции Сочи рассказали о деле в отношении уличного фотографа, обезьяна которого укусила ребенка

Это уже не первый случай нападения животных в Сочи во время фотосессии. Как писали Юга.ру, в середине августа в одном из дельфинариев белуха укусила за ногу ребенка. Происшествием заинтересовались следователи.

В этот раз инцидент случился на одном из пляжей курорта. Туристы решили сфотографировать свою дочь с обезьянкой. Во время фотосессии животное схватило ребенка зубами за щеку.

«Материал по данному факту зарегистрирован. Была назначена проверка, по результатом которой в отношении владельца обезьяны составлен административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения)», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе пресс-служба УВД по городу Сочи.

Дело направили в суд.