Инцидент произошел 15 августа. 11-летнего мальчика с раной доставили в больницу. По предварительным данным, мать не стала писать заявление в полицию, однако правоохранительные органы начали проверку.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, следователи проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.

«Белухи удивительные, уникальные и добродушные создания. В природе они не причинят вреда человеку, особенно, если человек будет вести себя уважительно по отношению к киту. Пребывая в условиях неволи, в закрытых пространствах, лишенные простора, глубины, общения с семьей, китообразные всегда испытывают стресс», — рассказала директор центра «Дельфа» Татьяна Белей.

По ее словам, психика и поведение животных сильно меняются — они могут проявлять внезапную немотивированную агрессию и по отношению друг к другу, и по отношению к человеку.

«Я не знаю подробностей этого инцидента, что именно послужило толчком к этой агрессии, плохое самочувствие, настроение кита или насильно навязанное общение. Но это доказательство того, что содержание в неволе китообразных не только аморально, но и опасно для самих людей. Не следует также забывать о возможности передачи зоонозных инфекций. Надеюсь, мальчик быстро поправится, с белухой ничего плохого не сделают, а содержание дельфинов и китов в неволе наконец-то запретят», — заключила руководитель центра.