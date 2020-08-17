В Сочи белуха укусила мальчика в дельфинарии. СК начал проверку

Краснодарский край

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В середине августа в одном из сочинских дельфинариев белуха укусила за ногу ребенка

Инцидент произошел 15 августа. 11-летнего мальчика с раной доставили в больницу. По предварительным данным, мать не стала писать заявление в полицию, однако правоохранительные органы начали проверку.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, следователи проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.

Порталу Юга.ру в центре спасения дельфинов «Дельфа» прокомментировали инцидент.

«Белухи удивительные, уникальные и добродушные создания. В природе они не причинят вреда человеку, особенно, если человек будет вести себя уважительно по отношению к киту. Пребывая в условиях неволи, в закрытых пространствах, лишенные простора, глубины, общения с семьей, китообразные всегда испытывают стресс», — рассказала директор центра «Дельфа» Татьяна Белей.

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По ее словам, психика и поведение животных сильно меняются — они могут проявлять внезапную немотивированную агрессию и по отношению друг к другу, и по отношению к человеку.

«Я не знаю подробностей этого инцидента, что именно послужило толчком к этой агрессии, плохое самочувствие, настроение кита или насильно навязанное общение. Но это доказательство того, что содержание в неволе китообразных не только аморально, но и опасно для самих людей. Не следует также забывать о возможности передачи зоонозных инфекций. Надеюсь, мальчик быстро поправится, с белухой ничего плохого не сделают, а содержание дельфинов и китов в неволе наконец-то запретят», — заключила руководитель центра.

Отметим, в Сочи к белым китообразным особое отношение. Именно белухи стали сторожевыми китами зимней Олимпиады 2014 года.

Дети Животные Происшествия Следственный комитет Сочи

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