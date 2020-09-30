Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов стал лучшим молодым игроком чемпионата России

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Исполком Российского футбольного союза объявил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/20

Сразу в трех номинациях победил питерский «Зенит». Он стал лучшей командой, а Сергея Семака и Артема Дзюбу выбрали лучшим тренером и футболистом соответственно.  

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Лучшим молодым игроком до 21 года стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Кроме того, в список 33 лучших футболистов сезона попали еще трое игроков черно-зеленых: Масиэл Вандерсон, Сергей Петров и Урош Спаич.

В список лучших игроков также вошли футболисты «Ростова» Матиас Норманн, Алексей Ионов и Эльдор Шомуродов.

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