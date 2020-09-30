В Сочи ожидается сильный дождь и шторм на море до 4 баллов

Краснодарский край

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В Сочи синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды к вечеру 30 сентября

С 18:00 на курорте усилится восточный и юго-восточный ветер. Он будет переходить на юго-западный с порывами до 15-17 метров в секунду. Кроме того, синоптики обещают сильные ливни и грозы. При этом волнение моря усилится до 4 баллов.

«Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями», — предупредили в пресс-службе мэрии Сочи.

Представитель пресс-службы напомнила, что при возникновении происшествий необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, что уже несколько месяцев на курорте рекордная засуха — пересохли даже Агурские водопады.

Как писали Юга.ру, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на Черноморском побережье бархатный сезон продлится до начала следующей недели. Синоптик заявил, что в Сочи будет 25 °C.

Погода Сочи

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