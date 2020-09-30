Глава Гидрометцентра: бархатный сезон на Черноморском побережье Кубани и Крыма еще не закончился

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Глава Гидрометцентра 30 сентября рассказал, как долго продлится бархатный сезон на Черноморском побережье

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 30 сентября рассказал РИА «Новости», что теплая погода с дневными температурами на 5-6 °C выше нормы сохранится в европейской части России как минимум до понедельника 5 октября.

По его словам, на Черноморском побережье бархатный сезон также продлится до начала следующей недели. Синоптик заявил, что в Геленджике и Сочи будет 25 °C, а в Крыму — 22-23 °C, сообщил телеканал «360».

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Напомним, накануне МЧС сообщило, что на Кубани с 30 сентября по 2 октября будет действовать экстренное предупреждение по непогоде. В эти дни в регионе синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозу, град и шквалистый ветер до 20-23 м/с.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», дожди в Геленджике и Сочи закончатся к выходным. С 3 по 5 октября температура днем на курортах будет держаться в пределах 23-25 °C, ночью столбики термометров покажут 17-18 °C.

Геленджик Крым МЧС Погода Сочи Черное море

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