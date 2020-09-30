Глава Гидрометцентра: бархатный сезон на Черноморском побережье Кубани и Крыма еще не закончился
Глава Гидрометцентра 30 сентября рассказал, как долго продлится бархатный сезон на Черноморском побережье
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 30 сентября рассказал РИА «Новости», что теплая погода с дневными температурами на 5-6 °C выше нормы сохранится в европейской части России как минимум до понедельника 5 октября.
По его словам, на Черноморском побережье бархатный сезон также продлится до начала следующей недели. Синоптик заявил, что в Геленджике и Сочи будет 25 °C, а в Крыму — 22-23 °C, сообщил телеканал «360».
Напомним, накануне МЧС сообщило, что на Кубани с 30 сентября по 2 октября будет действовать экстренное предупреждение по непогоде. В эти дни в регионе синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозу, град и шквалистый ветер до 20-23 м/с.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», дожди в Геленджике и Сочи закончатся к выходным. С 3 по 5 октября температура днем на курортах будет держаться в пределах 23-25 °C, ночью столбики термометров покажут 17-18 °C.