На Ставрополье пыльная буря, водителей просят отложить поездки

В ведомстве отметили, что сейчас практически на всей территории региона наблюдается сильный ветер. Он затрудняет движение на трассе «Кавказ», от границы с Краснодарским краем до Минвод, а также на подъезде к Ставрополю. А в восточных районах — Туркменском, Нефтекумском и Левокумском — началась пыльная буря. Из-за нее также сложно ориентироваться автомобилистам.

«В ближайшие часы, если буря усилится, руководством Госавтоинспекции будет принято решение о временном ограничении движения, либо о поэтапном сопровождении колонн автотранспортных средств», — сообщили на странице УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю «Вконтакте» 30 сентября.

В госавтоинспекции просят отложить по возможности поездки в восточном направлении.

Портал Юга.ру также связался с фермером из Арзгирского района Михаилом Парфеновым. Он рассказал, что пыльная буря началась восемь дней назад и с каждым днем становится сильнее. По его словам, настало время сеять пшеницу, однако влаги для этого у земли нет: