Ливни, град и ветер до 23 м/с: на Кубани ухудшится погода

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 30 сентября по 2 октября объявили экстренное предупреждение по непогоде

30 сентября, а также 1-2 октября местами в Краснодарском крае (за исключением Сочи) прогнозируют сильные дожди, ливни, грозу, град и шквалистый ветер до 20-23 м/с.

На малых реках юго-восточных и юго-западных притоков реки Кубани и Черноморского побережья (от Анапы до Магри) возможны резкие подъемы уровня воды. Как утверждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, есть вероятность затопления сельхозугодий и населенных пунктов.

Также над Черным морем на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи.

Как писали Юга.ру, к среде, 30 сентября, в регионе станет прохладнее, температура воздуха снизится до 21-26 °C. При этом температура морской воды в Черном море остается в пределах 25 °C.

Анапа МЧС Погода Сочи

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