В середине недели на Кубани температура и морской воды, и воздуха составит 25 °C

Синоптики Краснодарского края прогнозируют дождливую погоду и до 26 °C в середине недели

28 сентября в отдельных районах края возможен дождь и гроза. Воздух прогреется до 24-29 °C, местами до 32 °C. По данным кубанского гидрометцентра, будет ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

29 сентября существенных осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит 12-17 °C, в юго-восточных предгорьях — 10-15 °C. Днем столбики термометров поднимутся до 24-29 °C. Ветер 5-10 м/с, местами 12-17 м/с.

Ночью в среду, 30 сентября , ожидается 12-17 °C, в предгорье будет несколько холоднее. Днем температура составит 21-26 °C, на Черноморском побережье — 22-27 °C. В начале суток пройдет кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах днем возможен сильный дождь. Усилится ветер — местами он будет до 15-20 м/с.

Отметим, что вода в Азовском море стала прохладнее: в Темрюке температура воды составляет 20 °C, в Приморско-Ахтарске и Ейске — 18 °C. Черное море, между тем, остается более теплым. В Анапе и Новороссийске — 23 °C, в Туапсе, Геленджике и Сочи — 25 °C.