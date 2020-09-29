В Сочи от коронавируса умер житель Абхазии
Оперштаб Кубани 29 сентября рассказал подробности четырех летальных случаев, зафиксированных в крае за последние сутки
Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 98 случаев коронавируса и зафиксировали четыре летальных исхода. Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, три пациента с коронавирусом умерли в Сочи, еще один скончался в Армавире.
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Три летальных случая в Сочи зафиксировали в инфекционной больнице № 2. Первой жертвой коронавируса стала 84-летняя местная жительница. Тест на COVID-19 у пациентки дал положительный результат, на фоне заболевания у нее развилась пневмония. Врачи подключили пенсионерку к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. По данным оперштаба, женщина страдала гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.
Также в медучреждении скончался 79-летний местный житель с подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что у пациента были сопутствующие болезни: сахарный диабет и артериальная гипертония.
В тяжелом состоянии санавиацией в ковид-госпиталь был доставлен 59-летний житель Абхазии с положительным тестом на коронавирус. Врачи диагностировали у мужчины новую коронавирусную инфекцию тяжелой формы, внебольничную двустороннюю пневмонию и гипертонию. Спасти его не удалось.
Четвертый летальный случай был зафиксирован в Армавире. Там скончался 62-летний местный житель. Как сообщили в оперштабе, мужчину госпитализировали в инфекционную больницу № 4 «с острыми симптомами». Компьютерная томография показала у пациента двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус дал положительный результат.
Таким образом, к 29 сентября в Краснодарском крае COVID-19 официально подтвердился у 13 тыс. 888 человек, скончались 277 пациентов.
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