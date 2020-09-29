В Сочи от коронавируса умер житель Абхазии

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 98 случаев коронавируса и зафиксировали четыре летальных исхода. Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, три пациента с коронавирусом умерли в Сочи, еще один скончался в Армавире.

Три летальных случая в Сочи зафиксировали в инфекционной больнице № 2. Первой жертвой коронавируса стала 84-летняя местная жительница. Тест на COVID-19 у пациентки дал положительный результат, на фоне заболевания у нее развилась пневмония. Врачи подключили пенсионерку к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. По данным оперштаба, женщина страдала гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.

Также в медучреждении скончался 79-летний местный житель с подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что у пациента были сопутствующие болезни: сахарный диабет и артериальная гипертония.