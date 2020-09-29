В Сочи мужчина обманул дольщиков и похитил их деньги

28 сентября в полиции Сочи рассказали об уголовном деле в отношении мужчины, который притворялся застройщиком

По данным следствия, 38-летний мужчина привлек деньги двух дольщиков для строительства многоквартирного дома в селе Орел-Изумруд в Сочи. Однако строительство объекта не было закончено. Мужчина не выполнил взятые на себя обязательства и распорядился деньгами по своему усмотрению. Сумма ущерба потерпевшим превысила 2 млн рублей.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело направлено в Адлерский районный суд, сообщили в УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю 28 сентября.

Напомним, власти Сочи пообещали к 2021 году «свести к нулю» число обманутых дольщиков.