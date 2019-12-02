В Сочи планируют завершить долгострой, в котором на 225 квартир приходится 245 дольщиков

Краснодарский край

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В центре Сочи могут сдать ЖК «Сочи Абсолют», который строят с 2012 года

ЖК «Сочи Абсолют» от одноименного застройщика на улице Островского считается самым проблемным долгостроем на курорте. В ноябре в комплексе назначили нового арбитражного управляющего.

«В течение пяти лет мы пытались привлечь инвесторов, но, изучив экономику, ни один из них не взялся достроить дом. Единственным возможным источником завершения строительства являются средства фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Соответствующая заявка уже направлена», — сообщил порталу Юга.ру заместитель директора департамента строительства администрации Сочи Михаил Неудачный.

По его словам, размер требований граждан к этому объекту составляет 980 млн рублей, при этом степень готовности дома не превышает 25%. Неудачный обратил внимание, что квартиры продавались как по договорам долевого участия, так по инвестиционным договорам (одни и те же квадратные метры). В итоге сейчас на 225 квартир приходится 245 участников строительства, признанных судом.

Замдиректора департамента напомнил, что объект получил разрешение на строительство в 2012 году. Срок, определенный застройщиком для завершения работ, — 2,5 года. Из-за того, что в 2013 году в Сочи ввели «олимпийский» мораторий на строительство, в 2014-м срок сдачи объекта перенесли на 2016-й, затем — на 2018 год.

По информации пресс-службы мэрии Сочи, в начале 2018 года в краевом реестре проблемных объектов значилось 29 сочинских долгостроев, сейчас их уже 17 и все имеют реальные шансы на завершение, так как они инвестпривлекательны в отличие от ЖК «Сочи Абсолют».

Как сообщали Юга.ру, в конце ноября власти Сочи пообещали к 2021 году «свести к нулю» число обманутых дольщиков.

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