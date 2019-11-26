Власти Сочи пообещали к 2021 году «свести к нулю» число обманутых дольщиков

По его словам, в 2018 году в Сочи началась работа по достройке объектов с договорами долевого участия. Список составили из 29 объектов, его утвердили губернатор и прокурор Краснодарского края. Сейчас из перечня исключили 12 объектов, а требования 3 тыс. 130 дольщиков удовлетворили.

«По существующим объектам к 2021 году мы стремимся к тому, чтобы количество дольщиков свелось к нулю», — сказал Юрковский.

Об этом заявил журналистам первый вице-мэр города Денис Юрковский на пресс-подходе 26 ноября.

«Остаются 17 проблемных объектов. В этом году из них сдается еще два, это 271 договор долевого участия. Девять объектов включены на 2020 год, и по шести объектам у нас заключены соглашения с инвесторами по достройке», — уточнил вице-мэр.

Он обратил внимание, что два дома не имеют инвестпривлекательности: это жилые дома на улицах Островского и Санаторной.

«Эти объекты будут достраиваться за счет фонда содействия дольщикам. Заявка подана и будет рассмотрена в январе на федеральном уровне», — заключил Юрковский.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи в ноябре сдали в эксплуатацию долгострой ЖК «Шоколад», собственники которого три года ждали получения документов.