Власти Сочи пообещали к 2021 году «свести к нулю» число обманутых дольщиков
Власти Сочи 26 ноября постараются к 2021 году решить проблемы обманутых дольщиков
Об этом заявил журналистам первый вице-мэр города Денис Юрковский на пресс-подходе 26 ноября.
«По существующим объектам к 2021 году мы стремимся к тому, чтобы количество дольщиков свелось к нулю», — сказал Юрковский.
По его словам, в 2018 году в Сочи началась работа по достройке объектов с договорами долевого участия. Список составили из 29 объектов, его утвердили губернатор и прокурор Краснодарского края. Сейчас из перечня исключили 12 объектов, а требования 3 тыс. 130 дольщиков удовлетворили.
Читайте также:
«Остаются 17 проблемных объектов. В этом году из них сдается еще два, это 271 договор долевого участия. Девять объектов включены на 2020 год, и по шести объектам у нас заключены соглашения с инвесторами по достройке», — уточнил вице-мэр.
Он обратил внимание, что два дома не имеют инвестпривлекательности: это жилые дома на улицах Островского и Санаторной.
«Эти объекты будут достраиваться за счет фонда содействия дольщикам. Заявка подана и будет рассмотрена в январе на федеральном уровне», — заключил Юрковский.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи в ноябре сдали в эксплуатацию долгострой ЖК «Шоколад», собственники которого три года ждали получения документов.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.