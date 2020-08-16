В Краснодаре сообщили о массовой гибели птиц, однако специалисты их не нашли

Краснодарский край

Распечатать

Министерство природных ресуров Кубани в августе объяснило причину гибели птиц в Краснодаре

В краснодарских пабликах 14 августа появилась информация о погибших птицах в районе базы отдыха «Простоквашино» в микрорайоне Гидростроителей.

«На берегу оранжево-красный налет, стоит удушающая вонь. Что вообще у нас происходит с экологией?», — возмутились очевидцы.

Позже в министерстве природных ресурсов края объяснили, что инспекторы государственного охотничьего надзора министерства выехали на место для проверки информации. Они прошли от базы отдыха на 500 метров вверх и на 3 км вниз по течению реки, однако павших птиц не нашли.

Специалисты опросили местных жителей, рыбаков и сторожа базы отдыха. Все заявили, что ничего подобного не видели. Сотрудники министерства решили проверить территорию на лодке, о ее результатах пока неизвестно, уточнили в пресс-службе администрации края.

Напомним, 13 августа стало известно, что из-за засухи в реке под Краснодаром погибло 25,7 тыс. молодых особей особо ценных пород осетровых. Позже в Росрыболовстве назначили административное расследование массовой гибели мальков осетра.

Животные Краснодар Министерство природных ресурсов и экологии РФ Экология

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре сообщили о массовой гибели птиц, однако специалисты их не нашли
Полиция: Семья с младенцем, которого отец качал вниз головой, жила в палатке в лесу Сочи
«Краснодар» минимально уступил «Локомотиву»
В Краснодаре произошел крупный пожар на улице Российской
Два жителя Сочи и пациентка из Приморско-Ахтарска умерли от коронавируса
Житель Сочи покачал младенца вниз головой, держа его за ногу. СК заподозрил в этом жестокое обращение

Лента новостей

Статьи

Меот и до. Кто жил в Краснодаре до краснодарцев

Статьи

«Главный стереотип о глухих — что мы глупые и необразованные»

Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха

Статьи

«Я занимаюсь делом, для которого создан»

Краснодарские мужчины рассказали, каково им работать в женских сферах

Реклама на портале