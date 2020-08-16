В Краснодаре сообщили о массовой гибели птиц, однако специалисты их не нашли

В краснодарских пабликах 14 августа появилась информация о погибших птицах в районе базы отдыха «Простоквашино» в микрорайоне Гидростроителей.

«На берегу оранжево-красный налет, стоит удушающая вонь. Что вообще у нас происходит с экологией?», — возмутились очевидцы.

Позже в министерстве природных ресурсов края объяснили, что инспекторы государственного охотничьего надзора министерства выехали на место для проверки информации. Они прошли от базы отдыха на 500 метров вверх и на 3 км вниз по течению реки, однако павших птиц не нашли.

Специалисты опросили местных жителей, рыбаков и сторожа базы отдыха. Все заявили, что ничего подобного не видели. Сотрудники министерства решили проверить территорию на лодке, о ее результатах пока неизвестно, уточнили в пресс-службе администрации края.