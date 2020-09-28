На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта изменится схема движения транспорта

С 29 сентября начнется ремонт Восточного обхода Краснодара

С 29 сентября по 4 октября рабочие поменяют гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие на крайней правой полосе 1335-го км трассы М4 «Дон». В это время транспорт пустят по левой полосе, а максимально разрешенная скорость снизится до 50 км/час.

Читайте также: В 2019 году Восточный обход тоже ремонтировали

С 6 по 11 октября аналогичные работы будут проводиться на левой полосе, в этом время она будет закрыта для проезда, а автомобили пустят по правой, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Водителей попросили быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.