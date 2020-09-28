На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта изменится схема движения транспорта
С 29 сентября начнется ремонт Восточного обхода Краснодара
С 29 сентября по 4 октября рабочие поменяют гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие на крайней правой полосе 1335-го км трассы М4 «Дон». В это время транспорт пустят по левой полосе, а максимально разрешенная скорость снизится до 50 км/час.
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С 6 по 11 октября аналогичные работы будут проводиться на левой полосе, в этом время она будет закрыта для проезда, а автомобили пустят по правой, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
Водителей попросили быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.
Как писали Юга.ру, с конца августа до конца сентября на трассе М4 «Дон» в районе от Горячего Ключа до Джубги действует ограничение на движение грузового транспорта с максимальной нагрузкой в 12 тонн. С пятницы по воскресенье в промежуток с 8:00 до 20:00 грузовики должны передвигаться в объезд.