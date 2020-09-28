В центре Краснодара столкнулись Mercedes и Lexus. В полиции объяснили, что на месте ДТП делали люди с автоматами
В полиции Краснодара 28 сентября рассказали подробности ДТП на Красной, где накануне столкнулись с Mercedes и Lexus
Накануне вечером в соцсетях появились видео с места ДТП на Красной. Там столкнулись Mercedes и Lexus. Очевидцев удивило, что к месту аварии вскоре прибыли люди в военной форме и с автоматами.
Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару, ДТП произошло в 21:50. Сотрудники полиции установили, что водители Mercedes и Lexus двигались в попутном направлении со стороны кинотеатра «Аврора» в сторону Северной. Напротив здания по Красной, 143/3 (ресторан «БумБараш») Mercedes врезался в ехавший впереди Lexus, наехал на бордюр, забор и опрокинулся на крышу. В результате ДТП никто не пострадал.
Журналист Юга.ру уточнила, что делали на месте ДТП люди в военной форме и с автоматами. Как рассказали в ведомстве, в Краснодаре каждую неделю в выходные дни проводятся профилактические мероприятия по обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка в центральной части города, особенно в районе Красной.
Напомним, в последние выходные лета в краевой столице прошли уличные вечеринки, участники которых перекрыли дорогу, громко пели, танцевали и забирались на крыши автомобилей. А одна из девушек села на капот полицейской машины. Позже в полиции рассказали, что на участников вечеринок составили 14 административных протоколов, а девушку, которая села на капот машины, оштрафовали.