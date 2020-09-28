В центре Краснодара столкнулись Mercedes и Lexus. В полиции объяснили, что на месте ДТП делали люди с автоматами

В полиции Краснодара 28 сентября рассказали подробности ДТП на Красной, где накануне столкнулись с Mercedes и Lexus

Накануне вечером в соцсетях появились видео с места ДТП на Красной. Там столкнулись Mercedes и Lexus. Очевидцев удивило, что к месту аварии вскоре прибыли люди в военной форме и с автоматами.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару, ДТП произошло в 21:50. Сотрудники полиции установили, что водители Mercedes и Lexus двигались в попутном направлении со стороны кинотеатра «Аврора» в сторону Северной. Напротив здания по Красной, 143/3 (ресторан «БумБараш») Mercedes врезался в ехавший впереди Lexus, наехал на бордюр, забор и опрокинулся на крышу. В результате ДТП никто не пострадал.