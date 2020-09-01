Программа касается развития газоснабжения и газификации в регионе. Согласно соглашению, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме 4,186 млрд рублей. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Краснодарского края оценивается в 5,427 млрд рублей.

«Газпром» направит средства на строительство 19 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 250 км, одного газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС), реконструкцию двух газопроводов-отводов и ГРС и техническое перевооружение 19 ГРС. В результате будут созданы условия для газификации 13 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах и повышена надежность газоснабжения в Краснодаре, Анапе и Армавире.