Глава «Газпрома» и губернатор Кубани подписали новую программу газификации региона
1 сентября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписали программу развития на 2021–2025 годы
Программа касается развития газоснабжения и газификации в регионе. Согласно соглашению, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме 4,186 млрд рублей. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Краснодарского края оценивается в 5,427 млрд рублей.
«Газпром» направит средства на строительство 19 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 250 км, одного газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС), реконструкцию двух газопроводов-отводов и ГРС и техническое перевооружение 19 ГРС. В результате будут созданы условия для газификации 13 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах и повышена надежность газоснабжения в Краснодаре, Анапе и Армавире.
Что нужно знать, чтобы вам не отключили газ:
В свою очередь правительство региона обеспечит строительство 305 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку 8,1 тыс. домовладений, 18 котельных и предприятий к приему газа.
«Газпром» и Краснодарский край ведут системную работу по газификации региона. Сейчас действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. C 2005 года уровень газификации региона вырос на 20,9% и на 1 января 2020 года достиг 91%. В городах этот уровень составляет 97,9%, в сельской местности — 83,6%.