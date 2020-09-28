В Новороссийске в третий раз за 1,5 месяца загорелась гора Колдун

Краснодарский край

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Вечером 27 сентября в лесу под Новороссийском начался пожар, его тушили не менее пяти часов

Напомним, крупный пожар на Колдуне случился 22 августа. Его тушили более четырех часов. Снова гора загорелась 23 сентября. Позже мэр города Игорь Дяченко сообщил, что причиной возгорания стала запущенная ракета.

Ночью 28 сентября руководитель МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров отметил в своем инстаграме, что на горе Колдун снова тушат пожар:

«Слов нет, опять Колдун, опять тушили все экстренные службы, горела подстилка. Труднодоступное место, тушили ранцевыми огнетушителями, лопатами, граблями, хлопушами».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что сообщение о загорании лесной подстилки на территориях Новороссийского и Шесхарисского участкового лесничества поступило 27 сентября в 19:30. Площадь пожара составила 0,8 га. 

В 23:50 пламя локализовали в обоих лесничествах на 1,1 га. К тушению привлекли 80 человек и 29 единиц техники. Известно, что ночью производили окарауливание [осмотр участка с целью исключить повторное возгорание очагов огня — Юга.ру]. Информация о происшествии уточняется.



МЧС Новороссийск Пожары

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