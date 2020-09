В Новороссийске в третий раз за 1,5 месяца загорелась гора Колдун

View this post on Instagram

Слов нет,опять ,, Колдун,, опять тушили все экстренные службы горела подстилка.... Труднодоступное место,тушили ранцевыми огнетушителями, лопатами,граблями,хлопушами....Что мы оставим потомкам? С нами уже девушки тушат пожары....