В Краснодаре умер мужчина с коронавирусом

Напомним, за последние сутки в России коронаврус выявили у 7 тыс. 867 человек, 98 из которых на Кубани. Всего в регионе заразились 13 тыс. 694 человека, 272 из них умерли.

В оперштабе Кубани рассказали, что 57-летний житель Каневского района заболел и его госпитализировали в Ленинградскую ЦРБ, затем перевели в краевую больницу №2. На КТ у пациента обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус дал положительный результат. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. Также он страдал хроническими заболеваниями: гипертонической болезнью и сахарным диабетом, отметили в министерстве здравоохранения региона.