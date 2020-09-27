Оперштаб Кубани сообщил о 98 новых случаях заражения COVID-19 в регионе

В России за сутки коронавирус обнаружили у 7 тыс. 867 человек в 83 регионах. Выздоровели за прошедший день 3 тыс. 68 пациентов и еще 99 умерли. Больше всего заболевших в Москве (2 тыс. 16), Санкт-Петербурге (227) и Московской области (226). На юге лидирует Ростовская область (188), Ставропольский край (147), Краснодарский край (98), Дагестан и Крым (по 82), Карачаево-Черкесия (69) и Ингушетия (51).

Всего в стране за период пандемии зарегистрировали 1 млн 151 тыс. 438 случаев коронавируса в 85 регионах, из которых 20 тыс. 324 человека умерли.