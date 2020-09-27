Оперштаб Кубани сообщил о 98 новых случаях заражения COVID-19 в регионе
В Краснодарском крае к 27 сентября диагностировали 13 тыс. 694 случаев коронавируса
В России за сутки коронавирус обнаружили у 7 тыс. 867 человек в 83 регионах. Выздоровели за прошедший день 3 тыс. 68 пациентов и еще 99 умерли. Больше всего заболевших в Москве (2 тыс. 16), Санкт-Петербурге (227) и Московской области (226). На юге лидирует Ростовская область (188), Ставропольский край (147), Краснодарский край (98), Дагестан и Крым (по 82), Карачаево-Черкесия (69) и Ингушетия (51).
Всего в стране за период пандемии зарегистрировали 1 млн 151 тыс. 438 случаев коронавируса в 85 регионах, из которых 20 тыс. 324 человека умерли.
В оперштабе Кубани уточнили, что среди 98 новых зараженных в регионе 54 женщины и 44 мужчины, среди которых 17 детей в Краснодаре, Павловском, Красноармейском и Каневском районах. В краевой столицы COVID-19 подтвердили у 41 человека, в остальном случаи распределились так:
- 6 — в Сочи;
- по 5 — в Крыловском, Красноармейском районах;
- 4 — в Крымском районе;
- по 3 — в Армавире, Новороссийске Каневском, Северском, Ейском районах;
- по 2 — в Павловском, Динском, Щербиновском, Усть-Лабинском, Кущевском, Туапсинском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Белореченском районах;
- по 1 — в Калининском, Тимашевском, Староминском районах и в Горячем Ключе.
Всего к 27 сентября в больницы региона с подозрением на коронавирус обратились 47 тыс. 587 человек, под наблюдением врачей находятся 5 тыс. 308 жителей.
Лаборатории провели 1 млн 49 тыс. исследований. Всего в крае выявили 13 тыс. 694 зараженных коронавирусом, из которых 272 умерли (+1) и 10 тыс. 419 выздоровели. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 пациента, 4 — на ЭКМО в краевой больнице № 1.