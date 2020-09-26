В больницах Краснодарского края скончались шесть пациентов с COVID-19

В инфекционную больницу №3 Новороссийска поступила 67-летняя местная жительница с острыми симптомами. Тест на COVID-19 оказался положительным. У пациентки диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У женщины также была гипертония.

Напомним, за прошлые сутки на Кубани число зараженных коронавирусом увеличилось на 95 и достигло 13 тыс. 596 человек. Из них 271 пациент скончался, включая 6 за последний день. В оперштабе Краснодарского края рассказали подробности об этих больных.

В Крымской центральной районной больнице скончались 45-летняя женщина и 50-летний мужчина. Компьютерная томография выявила у обоих двустороннюю полисегментарную пневмонию, их перевели на ИВЛ, а анализы выявили коронавирус. Отмечается, что также у них были сопутствующие заболевания сердца и гипертония.

В краевую клиническю больницу № 1 в Краснодар госпитализировали 83-летнюю жительницу Приморско-Ахтарского района. КТ показала двустороннюю полисегментарную пневмонию. Женщину перевели на ИВЛ, по результатам теста подтвердился COVID-19. Пациентка болела стенозом (сужение) верхней брыжеечной артерии.

В Краснодар привезли 61-летнего жителя Усть-Лабинска с острыми симптомами, его положили в краевую клиническю больницу № 2. У него выявили внебольничную двустороннюю пневмонию и COVID-19. Мужчина умер на ИВЛ. Он страдал сахарным диабетом, болезнями сердца и гипертонией.

В инфекционной больнице № 2 Сочи пытались вылечить 68-летнего жителя курорта. КТ показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Пациент был подключен к ИВЛ. У него были сопутствующие болезни — сахарный диабет и гипертония.

Накануне Юга.ру писали, что по данным оперштаба Кубани, за восемь дней в больнице Сочи скончались 20 пациентов с коронавирусом.