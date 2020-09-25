В Сочи восьмой день подряд умирают пациенты с COVID-19
Оперативный штаб Краснодарского края 25 сентября сообщил о трех летальных исходах больных с коронавирусом
На Кубани за прошлые сутки число зараженных COVID-19 увеличилось на 93 и достигло 13 тыс. 501 человека. По официальным данным, в регионе скончались 265 инфицированных, из них 3 — накануне. В оперштабе рассказали подробности об этих пациентах.
В сочинской инфекционной больнице № 2 умерли 64-летняя и 61-летний жители курорта. Они поступили в медучреждение с подтвержденным коронавирусом в начале сентября. Состояние пациентов ухудшилось, их подключили к аппаратам ИВЛ. В минздраве Кубани уточнили, что у обоих больных были сопутствующие заболевания — сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность. Помимо этого, пенсионерка болела гипертонией и ишемией.
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Отметим, что инфекционная больница Сочи с 17 сентября ежедневно попадает в сводки краевого оперштаба с данными о смертях пациентов с подтвержденным коронавирусом. Так, за восемь дней на курорте скончались 20 больных: 17 сентября — 2, 18 сентября — 1, 19 и 20 сентября — по 3, 21 и 22 сентября — по 2, 23 сентября — 4, 24 сентября — 1.
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