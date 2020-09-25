На Кубани за сутки коронавирус выявили у 93 человек, 41 из них — в Краснодаре

Число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае к 25 сентября достигло 13 тыс. 501 человека

Федеральный оперштаб 25 сентября сообщил, что за минувшие сутки в стране выявили 7 тыс. 212 носителей COVID-19. Выздоровели 4 тыс. 317 человек, скончались 108 больных.

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С начала пандемии в России зафиксировали 1 млн 136 тыс. 48 случаев заражения, написал RT. Из больниц выписали 934 тыс. 146 пациентов, а 20 тыс. 56 человек умерли. В Краснодарском крае к 25 сентября за сутки выявили 93 зараженных коронавирусом . В том числе инфекция подтвердилась у 9 детей из Краснодара, Сочи и Крыловского района. Новые случаи инфицирования распределились по муниципалитетам следующим образом: в Краснодаре — 41;

в Сочи — 6;

в Туапсинском районе — 5;

в Каневском, Кущевском, Крыловском и Павловском районах — по 4;

в Абинском, Крымском и Тихорецком районах — по 3;

в Северском, Выселковском, Белореченском и Ейском районах — по 2;

в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Апшеронском, Новопокровском, Темрюкском, Щербиновском и Лабинском районах — по 1.