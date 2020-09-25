На Кубани за сутки коронавирус выявили у 93 человек, 41 из них — в Краснодаре
Число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае к 25 сентября достигло 13 тыс. 501 человека
Федеральный оперштаб 25 сентября сообщил, что за минувшие сутки в стране выявили 7 тыс. 212 носителей COVID-19. Выздоровели 4 тыс. 317 человек, скончались 108 больных.
С начала пандемии в России зафиксировали 1 млн 136 тыс. 48 случаев заражения, написал RT. Из больниц выписали 934 тыс. 146 пациентов, а 20 тыс. 56 человек умерли.
В Краснодарском крае к 25 сентября за сутки выявили 93 зараженных коронавирусом. В том числе инфекция подтвердилась у 9 детей из Краснодара, Сочи и Крыловского района.
Новые случаи инфицирования распределились по муниципалитетам следующим образом:
- в Краснодаре — 41;
- в Сочи — 6;
- в Туапсинском районе — 5;
- в Каневском, Кущевском, Крыловском и Павловском районах — по 4;
- в Абинском, Крымском и Тихорецком районах — по 3;
- в Северском, Выселковском, Белореченском и Ейском районах — по 2;
- в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Апшеронском, Новопокровском, Темрюкском, Щербиновском и Лабинском районах — по 1.
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За все время COVID-19 подтвердился у 13 тыс. 501 жителя Кубани. Из них 10 тыс. 371 человек выздоровели. Оперштаб зарегистрировал 265 летальных исходов, в том числе 3 — за прошлые сутки.
34 пациента в тяжелом состоянии подключили к ИВЛ, еще 4 — к ЭКМО.⠀
В медучреждения Кубани обратились 46 тыс. 535 человек с подозрением на коронавирус. В стационарах лечатся 3 тыс. 829 пациентов с неподтвержденным коронавирусом. Под наблюдением в поликлиниках — 5 тыс. 392 больных.
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