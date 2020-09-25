АЭМЗ запустил бригаду собственной скорой помощи

Партнерский Краснодарский край

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Абинский ЭлектроМеталлургический завод организовал работу бригады собственной скорой помощи

В экстренных случаях за первой медицинской помощью может обратиться каждый сотрудник завода. Возможна и оперативная транспортировка пострадавших в больницу на специально оборудованной машине.

Начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной и безопасности Наталья Бушля рассказала, что на заводе 10 опасных производственных объектов. На каждый из них разработали планы ликвидации возможных аварий, по которым проводят тренировки.

«Сейчас тренировка проводится на газо-поршневой станции. Она проводится впервые, так как это новый объект на нашем заводе. Но эта тренировка особенная: помимо нашей пожарной дружины и аварийно-спасательных формирований в ней участвует собственная скорая помощь. Она была создана на заводе недавно. Была куплена машина, получена лицензия, Теперь все работники завода могут вызвать машину, которая окажет первую помощь и при необходимости доставит в больницу», — добавила Бушля.

Как сообщали Юга.ру, 19 июля Абинский ЭлектроМеталлургический завод отметил профессиональный праздник в присутствии региональных властей. Ранее Юга.ру писали о том, как АЭМЗ минимизирует отходы и заботится об экологии.

Абинский район Медицина

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