АЭМЗ отметил День металлурга наградами и лазерным перформансом
19 июля Абинский ЭлектроМеталлургический завод отметил профессиональный праздник в присутствии региональных властей
Во время праздника был представлен лазерный перфоманс, отражающий взаимосвязь завода и города. Сотрудников поздравили руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов, глава Абинского района Вячеслав Иванов и глава Абинска Алексей Савельев. Ко Дню металлурга и 10-летия АЭМЗ местные власти подарили заводу памятную стеллу.
Заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец наградил заместителя гендиректора АЭМЗ Ивана Демченко и отметил благодарностью станочника широкого профиля 6 разряда участка подготовки производства сортопрокатного цеха Николая Аспрояниди, старшего мастера участка газоочистки электросталеплавильного цеха Максима Бондаренко, мастера участка аспирации, вентиляции и кондиционирования сортопрокатного и электросталеплавильного цехов энергетической службы Владимира Зотчика, сталевара электропечи 7 разряда электросталеплавильного участка электросталеплавильного цеха Алексея Коростелева, бригадира на отделке и сортировке металла и готовой продукции участка отделки сортопрокатного цеха Владимира Крюкова, слесаря по ремонту технологических установок 6 разряда кислородной станции Романа Нагорного.
Первая десятка:
В пресс-службе завода отметили, что за 10 лет он стал одним из ведущих предприятий по производству сортового проката в РФ и установил немало производственных рекордов.
«Несмотря на существующий стереотип о том, что юг и металлургия несовместимы, АЭМЗ уже 10 лет доказывает обратное. Своим успехом мы подтверждаем, что благодаря профессионализму сотрудников, постоянному стремлению к развитию и преданности своему делу можно построить одно из ведущих металлургических предприятий в стране», — сообщили в пресс-службе компании.
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Абинский ЭлектроМеталлургический завод – современное металлургическое предприятие, которое по праву можно назвать движущей силой Абинского района и Краснодарского края. ⠀ Несмотря на то, что День металлурга – профессиональный праздник, мы хотели разделить его с жителями нашего родного города Абинска. Потому что все вместе мы – единое целое! ⠀ Чтобы стать ещё ближе к вам, мы сделали лазерный перфоманс, отражающий тесную взаимосвязь завода и города. ⠀ Спасибо всем, кто разделил этот праздник с нами. Смело смотрим в будущее и держим курс на новые вершины! ⠀ #АЭМЗ #ДеньМеталлурга #Абинск #Россия
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