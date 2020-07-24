АЭМЗ отметил День металлурга наградами и лазерным перформансом

Во время праздника был представлен лазерный перфоманс, отражающий взаимосвязь завода и города. Сотрудников поздравили руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов, глава Абинского района Вячеслав Иванов и глава Абинска Алексей Савельев. Ко Дню металлурга и 10-летия АЭМЗ местные власти подарили заводу памятную стеллу.

Заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец наградил заместителя гендиректора АЭМЗ Ивана Демченко и отметил благодарностью станочника широкого профиля 6 разряда участка подготовки производства сортопрокатного цеха Николая Аспрояниди, старшего мастера участка газоочистки электросталеплавильного цеха Максима Бондаренко, мастера участка аспирации, вентиляции и кондиционирования сортопрокатного и электросталеплавильного цехов энергетической службы Владимира Зотчика, сталевара электропечи 7 разряда электросталеплавильного участка электросталеплавильного цеха Алексея Коростелева, бригадира на отделке и сортировке металла и готовой продукции участка отделки сортопрокатного цеха Владимира Крюкова, слесаря по ремонту технологических установок 6 разряда кислородной станции Романа Нагорного.