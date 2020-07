АЭМЗ отметил День металлурга наградами и лазерным перформансом

View this post on Instagram

Абинский ЭлектроМеталлургический завод – современное металлургическое предприятие, которое по праву можно назвать движущей силой Абинского района и Краснодарского края. ⠀ Несмотря на то, что День металлурга – профессиональный праздник, мы хотели разделить его с жителями нашего родного города Абинска. Потому что все вместе мы – единое целое! ⠀ Чтобы стать ещё ближе к вам, мы сделали лазерный перфоманс, отражающий тесную взаимосвязь завода и города. ⠀ Спасибо всем, кто разделил этот праздник с нами. Смело смотрим в будущее и держим курс на новые вершины! ⠀ #АЭМЗ #ДеньМеталлурга #Абинск #Россия