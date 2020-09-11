В Адыгее завершилось строительство межпоселкового газопровода к четырем населенным пунктам

Строительство газопровода среднего давления вела компания «Газпром газораспределение Майкоп».

«В настоящий момент основные строительно-монтажные работы на объекте завершены. Газопровод находится в стадии пуско-наладочных работ и проходит подготовку к сдаче в эксплуатацию населению», — пояснил начальник управления по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Майкоп» Денис Грицкевич.

Новый газопровод обеспечит газом 153 дома на хуторах Козополянский, Карцев, Днепровский и Колхозный. Объект построен в рамках программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовало ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп» 11 сентября отметили, что в рамках программы газификации регионов РФ для газификации Адыгеи в 2005-2019 годах «Газпром межрегионгаз» инвестировал порядка 1 млрд 245 млн рублей.

В результате было построено 17 объектов газификации протяженностью порядка 191,97 км. Созданы условия для газификации 6 тыс. 664 домов и 28 котельных. Уровень газификации природным газом с 2005 года вырос на 23,5% и по состоянию на 1 января 2020 года составил 95,7% (в целом по России — 70,1%).

Предполагается, что в октябре 2020 года состоится подписание итогового документа между Адыгеей и «Газпромом» по реализации программы развития газоснабжения и газификации.