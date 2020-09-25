В выходные на Кубани будет до 32 °С, местами дождь

С 25 по 27 сентября в Краснодарском крае ожидается теплая и дождливая погода

По данным кубанского гидрометцентра, 25 сентября утром в крае возможен туман. Температура воздуха днем достигнет 24-29 °С, местами до 31 °С. В отдельных районах южной половины края возможен слабый дождь и гроза, в целом в регионе без осадков. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В выходные, 26 и 27 сентября, в целом по краю существенных осадков не ожидается, а в курортных городах в субботу возможен дождь. По ночам воздух будет охлаждаться до 10-15 °С, в юго-восточных предгорьях — до 8-13 °С. На побережье Черного моря ночи будут теплее — до 16-21 °С. Днем столбики термометров покажут 24-29 °С, местами до 32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре последние выходные сентября начнутся с небольших дожей, а в воскресенье в небе будет ясно. Ночные температуры — 17-19 °С, днем воздух прогреется до 27-30 С. Ветер 2-4 м/с.

Температура воды в Азовском и Черном морях: Темрюк — 18 °C, Ейск и Приморско-Ахтарск — 19 °C, Анапа — 20 °C, Новороссийск и Геленджик — 23 °C, Туапсе — 24 °C, Сочи — 26 °C.