На Кубани умерли шесть человек с COVID-19

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 24 сентября рассказал о новых смертях пациентов с коронавирусом

Напомним, за прошлые сутки, по официальным данным, на Кубани диагностировали 95 больных коронавирусом, среди которых 28 детей. Всего оперштаб Кубани зарегистрировал 13 тыс. 408 зараженных COVID-19, из них 262 умерли.

В инфекционную больницу № 2 Сочи с острыми симптомами доставили 60-летнего местного жителя. Его подключили к аппарату ИВЛ, тест на коронавирус оказался положительным и спасти пациента не удалось. Среди сопутствующих заболеваний у мужчины были гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

В специализированной инфекционной больнице Краснодара скончалась 52-летняя жительница Каневского района. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализы подтвердили COVID-19. Также женщина страдала гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью.

Два человека с коронавирусом умерли в Лабинской ЦРБ. 61-летний местный житель поступил в больницу в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ и диагностировали коронавирус, диффузный кардиосклероз. Аналогичный диагноз выявили у жителя Курганинского района — его доставили Лабинскую ЦРБ с острыми симптомами, перевели на ИВЛ, но он скончался.

Еще два человека с подтвержденным коронавирусом умерли в Крымской ЦРБ: 70-летний житель Абинска и 68-летняя женщина из Анапы. Пациенты страдали хроническими заболеваниями: ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Крымский район Лабинский район Медицина смерть Сочи

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