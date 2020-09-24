На Кубани умерли шесть человек с COVID-19

Напомним, за прошлые сутки, по официальным данным, на Кубани диагностировали 95 больных коронавирусом, среди которых 28 детей. Всего оперштаб Кубани зарегистрировал 13 тыс. 408 зараженных COVID-19, из них 262 умерли.

В инфекционную больницу № 2 Сочи с острыми симптомами доставили 60-летнего местного жителя . Его подключили к аппарату ИВЛ, тест на коронавирус оказался положительным и спасти пациента не удалось. Среди сопутствующих заболеваний у мужчины были гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

В специализированной инфекционной больнице Краснодара скончалась 52-летняя жительница Каневского района . Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализы подтвердили COVID-19. Также женщина страдала гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью.

Два человека с коронавирусом умерли в Лабинской ЦРБ. 61-летний местный житель поступил в больницу в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ и диагностировали коронавирус, диффузный кардиосклероз. Аналогичный диагноз выявили у жителя Курганинского района — его доставили Лабинскую ЦРБ с острыми симптомами, перевели на ИВЛ, но он скончался.