В Новороссийске горит жилой дом на площади 180 кв. метров

В Новороссийске днем 24 сентября загорелся жилой дом на улице Восточной

Сообщение о возгорании на улице Восточной поступило диспетчеру МЧС в 13:08. Приехавшие на место ЧП пожарные установили, что горит кровля здания на площади 80 кв. метров. Видео с начинающимся пожаром опубликовали в ВК-паблике «Я ♡ Новороссийск» .

За полтора часа пламя распространилось на площади 180 кв. метров, к 14:25 его локализовали, сообщили в пресс-службе ГУ МС России по Краснодарскому краю.

Ликвидацией пожара занимаются 33 человека и 11 единиц техники. Информация о количестве эвакуированных и спасенных уточняется. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, накануне в Новороссийске загорелся лес на горе Колдун. Мэр города Игорь Дяченко назвал причиной пожара запущенную ракету.