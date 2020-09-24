На Кубани участковый вымогал взятку и избил ногами мужчину в отделе полиции

23 сентября в следственном комитете рассказали об уголовном деле по факту насилия одним из полицейских Усть-Лабинского района

Это преступление обнаружилось, когда следователи изучали другой преступный эпизод. В начале августа 2020 года в отдел полиции в Усть-Лабинском районе обратилась местная жительница с заявлением на своего сожителя. Участковый полиции начал проверку и, решив обогатиться, потребовал у мужчины 25 тыс. рублей за непривлечение к ответственности. При этом он пригрозил тем, что создаст условия для лишения свободы, в случае если его собеседник откажется платить. Мужчина передал ему часть суммы, 5 тыс. рублей, и обратился в следственный комитет. 12 августа он передал полицейскому оставшуюся часть, после чего действия злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по краю.

На полицейского завели уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст.290 УК РФ (Получение взятки с вымогательством). В ходе расследования выяснилось, что 16 октября 2019 года он превысил свои должностные полномочия. Не имея законных оснований, он ударил рукой по лицу местного жителя, а затем не менее десяти раз нанес удары ногами по разным частям тела. В отношении него завели уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия).