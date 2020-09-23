В Адыгее назначили нового премьер-министра

На собрании Госсовета-Хасэ кандидатуру Митрофанова представил от имени Мурата Кумпилова, который болеет коронавирусом, руководитель администрации главы Адыгеи и кабмина республики Владимир Свеженец. Депутаты одобрили назначение, после чего руководитель региона подписал соответствующий указ, сообщили в пресс-службе главы республики.

На заседании Геннадий Митрофанов сообщил о готовности максимально включиться в работу и назвал приоритетные задачи: реализация нацпроектов и индивидуальной программы развития социально-экономического развития Адыгеи при эффективном расходовании бюджетных средств. В развитии экономики акцент — на повышении инвестпривлекательности республики. Чиновник собирается уделить внимание работе по формированию позитивного имиджа Адыгеи как перспективного места для развития бизнеса и круглогодичного отдыха.

Кто такой Геннадий Митрофанов

Геннадий Митрофанов родился 19 марта 1979 года. В 2001 году окончил Адыгейский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Начал трудовую деятельность в 2001 году ведущим специалистом отдела промышленности и предпринимательства в сфере производства комитета экономического развития администрации Майкопа, до 2010 года работал в мэрии на разных должностях.

С 2010 по 2018 год возглавлял экономические отделы в министерстве труда и социального развития и минфине Адыгеи. В декабре 2018 года был назначен первым замминистра экономического развития и торговли, а в начале 2020 года возглавил министерство.