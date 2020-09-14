Новым руководителем Кабмина Адыгеи стал экс-министр экономразвития и торговли региона

Министра экономического развития и торговли Адыгеи Геннадия Митрофанова 14 сентября освободили от должности и назначили и.о. премьер-министра республики

Геннадий Митрофанов занял новую должность после указа главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сообщили на планерном заседании Кабинета министров республики.

«Геннадий Алексеевич курировал реализацию национальных проектов, играл ведущую роль при формировании индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Геннадий Митрофанов работал в городской администрации, в министерстве труда и соцразвития Адыгеи, в минфине, в министерстве экономического развития и торговли республики», — отметил глава Адыгеи.

Кумпилов рекомендовал Митрофанову активно включиться в работу на новом ответственном посту. Для продолжения решения стратегических задач по развитию региона он назвал важным умение эффективно взаимодействовать с федеральным центром, взвешенно и грамотно принимать управленческие решения.

Также Глава Адыгеи поставил задачу сформировать необходимый пакет документов для рассмотрения депутатами кандидатуры Митрофанова на назначение на должность премьер-министра республики в ходе очередного заседания Госсовета-Хасэ региона.

Напомним, до 4 августа 2020 года Кабмин Адыгеи возглавлял Александр Наролин, который ушел в отставку по собственному желанию, из-за перехода на новую должность — в постоянное представительство республики при губернаторе Краснодарского края.