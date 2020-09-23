В Сочи девушка загорала на мемориале Воинской Славы

В Сочи девушка в купальнике загорала на мемориале Воинской Славы в Завокзальном микрорайоне

В городском обществе ветеранов Великой Отечественной войны порталу Юга.ру назвали поступок девушки кощунством, добавив, что у молодежи не осталось ничего святого. Источник в правоохранительных органах сообщил редакции, что по данному факту будет проведена проверка.

Фото туристики разместили в сочинских соцсетях. Очевидцы возмутились тем, что женщина устроила пляж на могиле воинов.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что мемориал Воинской Славы построили на курорте в 1985 году и там захоронены около 2 тыс. солдат, которые умерли в госпиталях города-курорта.

Местные жители уже не раз оскверняли это место. Зеленый газон над братской могилой превратили в место для пикников и прогулок. Также там выгуливали животных. Власти были вынуждены выделить место для выгула собак в 100 метрах от мемориала на склоне вдоль улицы Тоннельной — там установили специальные указатели.

Как писали Юга.ру, в июле 2019 года девушки устроили фитнес-разминку на мемориале «Горка Героев» в Лазаревском районе Сочи и выложили ролик в сеть.