Полиция установит личности участников фитнес-разминки на мемориале в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

Полиция установит личности участников фитнес-разминки на мемориале «Горка Героев» в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«По данному факту проводится проверка. Будут установлены личности участников и обстоятельства происшедшего», — отметил представитель пресс-службы.

1 июля в инстаграме одного из фитнес-клубов в Лазаревском районе Сочи появился видеоролик, на котором девушки разминались под музыку на мемориале «Горка Героев». Но в скором времени он видео было удалено. Этот факт порталу Юга.ру подтвердили в клубе.

В администрации Лазаревского района рассказали, что на «Горке Героев» находится братская могила со стелой, где высечены именами погибших летчиков 236-й Краснознаменной Львовской авиационной дивизии.

Как писали Юга.ру, группа молодых людей устроила фотосессию у мемориала «Малая земля» в Новороссийске 28 мая. Ее участников арестовали.

Памятники Полиция Сочи Фитнес
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

МЧС по Адыгее запустило в соцсетях флешмоб по сбору информации о пожарах
Полиция установит личности участников фитнес-разминки на мемориале в Сочи
В Сочи от удара молнии погиб курсант-пограничник Московского института ФСБ
Священника, устроившего ДТП с семью машинами в Ростове, назначили настоятелем храма
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
В центре Белореченска двое парней погибли в ДТП, врезавшись в дерево

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале