Полиция установит личности участников фитнес-разминки на мемориале в Сочи

Полиция установит личности участников фитнес-разминки на мемориале «Горка Героев» в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«По данному факту проводится проверка. Будут установлены личности участников и обстоятельства происшедшего», — отметил представитель пресс-службы.

1 июля в инстаграме одного из фитнес-клубов в Лазаревском районе Сочи появился видеоролик, на котором девушки разминались под музыку на мемориале «Горка Героев». Но в скором времени он видео было удалено. Этот факт порталу Юга.ру подтвердили в клубе.

В администрации Лазаревского района рассказали, что на «Горке Героев» находится братская могила со стелой, где высечены именами погибших летчиков 236-й Краснознаменной Львовской авиационной дивизии.

Как писали Юга.ру, группа молодых людей устроила фотосессию у мемориала «Малая земля» в Новороссийске 28 мая. Ее участников арестовали.