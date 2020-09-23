В Прикубанском округе Краснодара снесли два самостроя

Ранее городская администрация подала в суд иск о сносе нежилых зданий площадью 653 кв. метра и 618 кв. метров в Беломорском проезде. Суд удовлетворил требования мэрии.

Пресс-служба ГУ ФСПП Россиии по Краснодарскому краю рассказала 23 сентября, что с владельца взыскали исполнительный сбор и привлекли его к административной ответственности. Должник в итоге выполнил снос за собственный счет.

Как писали Юга.ру, в конце августа в краевой столице начали сносить незаконно построенный дом в поселке Индустриальном. Тогда же в городе убрали 9 зданий, которые были возведены самовольно. А 1 сентября стало известно, что в Музыкальном микрорайоне собираются снести самострой, в котором уже живут люди.