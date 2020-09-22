«ЮгСтройИнвест» провел Всероссийский турнир по киберспорту

«“ЮгСтройИнвест” всегда активно поддерживает молодежные направления спорта. Турнир по киберспорту мы проводим впервые и, честно говоря, сами не ожидали, что будет такой интерес. Играми зарегистрировались более 700 человек из разных регионов РФ от Ставрополья до Чувашии. Уверен, что сегодняшний турнир поможет талантливым ребятам проявить себя и выйти на более высокий уровень мастерства», — сказал заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.

Киберспорт требует от участников внимательности и быстроты реакции. Окунуться в атмосферу спортивных соревнований можно не выходя из дома. Все геймеры управляют своими персонажами удаленно. Всего же в ходе двухдневного турнира сыграли более 150 матчей, которые набрали свыше 4 тыс. просмотров интернет-болельщиков.

«Хочу поблагодарить всех ребят, которые участвовали в данном турнире. Надеюсь, им понравилось не меньше, чем нам. Отдельное спасибо администрации Ставрополя и ГК “ЮгСтройИнвест” за организацию этого мероприятия. Без их помощи и поддержки турнира не было бы. Здорово, что с каждым годом все больше и больше людей интересуются компьютерным спортом. Буквально год назад мы собирали на наши мероприятия не более 100 человек. А на сегодняшний день эта цифра приближается к тысяче», — отметил президент Федерации компьютерного спорта Ставропольского края Сергей Кузьмин.

По итогам соревнований определились победители в каждой из трех игр. Победители получили призы от застройщика.