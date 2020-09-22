В Белореченске пони провалился в яму
21 сентября спасатели Краснодарского края рассказали об операции по спасению пони
Сообщение о том, что лошадь провалилась в яму, поступило после обеда 18 сентября. Житель Белореченска рассказал, что на территории его дома есть двухметровый канализационный септик. В него и упал пони.
На место выехали специалисты «Кубань-Спас». Спасатели обвязали зверя веревками, вытащили из ямы и передали хозяину. Как рассказали в инстаграме организации 21 сентября, во время операции пони не пострадал.
Напомним, в марте в Гулькевичском районе спасли беременную лошадь, которую засосало в ил.
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Белореченские спасатели достали лошадь из двухметровой ямы Сигнал о том, что животное провалилась в яму поступил 18 сентября во второй половине дня от жителя г. Белореченска. По его словам, на территории частного домовладения в двухметровый канализационный септик провалился пони, который не может самостоятельно выбраться из ловушки. На место выехали специалисты Белореченского отряда "Кубань-СПАС". Прибыв на место вызова, спасатели обвязали лошадь веревками, вытащили её из ямы и передали законному владельцу. Животное во время спасательной операции не пострадало.
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