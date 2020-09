В Белореченске пони провалился в яму

View this post on Instagram

Белореченские спасатели достали лошадь из двухметровой ямы Сигнал о том, что животное провалилась в яму поступил 18 сентября во второй половине дня от жителя г. Белореченска. По его словам, на территории частного домовладения в двухметровый канализационный септик провалился пони, который не может самостоятельно выбраться из ловушки. На место выехали специалисты Белореченского отряда "Кубань-СПАС". Прибыв на место вызова, спасатели обвязали лошадь веревками, вытащили её из ямы и передали законному владельцу. Животное во время спасательной операции не пострадало.