В Белореченске пони провалился в яму

Сообщение о том, что лошадь провалилась в яму, поступило после обеда 18 сентября. Житель Белореченска рассказал, что на территории его дома есть двухметровый канализационный септик. В него и упал пони.

На место выехали специалисты «Кубань-Спас». Спасатели обвязали зверя веревками, вытащили из ямы и передали хозяину. Как рассказали в инстаграме организации 21 сентября, во время операции пони не пострадал.

Напомним, в марте в Гулькевичском районе спасли беременную лошадь, которую засосало в ил.