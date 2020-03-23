На Кубани спасли беременную лошадь, которую засосало в ил

Несчастный случай произошел в поселке Новоивановском. Беременная кобыла во время водопоя застряла в овраге с водой. Ее стало засасывать в ил и грязь. Хозяин несколько часов пытался достать животное, однако у него это не получилось сделать самостоятельно. После этого мужчина вызвал спасателей.

Прибывшие на место сотрудники «Кубань-СПАС» использовали ситстему полиспаст [грузоподъемное устройство с канатами — Юга.ру]. Как сообщила пресс-служба отряда, лошадь помогала спасателям и сама старалась оттолкнуться ногами.

«На днях лошадка должна ожеребиться, после чего хозяин пригласил детей спасателей на ней покататься», — рассказали в «Кубань-СПАС».