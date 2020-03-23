На Кубани спасли беременную лошадь, которую засосало в ил

Краснодарский край

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В Гулькевичском районе 20 марта спасатели достали из оврага беременную лошадь

Несчастный случай произошел в поселке Новоивановском. Беременная кобыла во время водопоя застряла в овраге с водой. Ее стало засасывать в ил и грязь. Хозяин несколько часов пытался достать животное, однако у него это не получилось сделать самостоятельно. После этого мужчина вызвал спасателей.

Прибывшие на место сотрудники «Кубань-СПАС» использовали ситстему полиспаст [грузоподъемное устройство с канатами — Юга.ру]. Как сообщила пресс-служба отряда, лошадь помогала спасателям и сама старалась оттолкнуться ногами.

«На днях лошадка должна ожеребиться, после чего хозяин пригласил детей спасателей на ней покататься», — рассказали в «Кубань-СПАС».

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Ранее Юга.ру ре раз рассказывали о случаях, когда лошади попадали в беду. Так, в январе 2017 года в Симферополе спасатели достали из-под бетонной плиты беременную лошадь Мистику. В сентябре 2018-го в Феодосии лошадь вызволили из двухметровой ямы. В марте 2019-го в районе трассы «Таврида» эвакуировали из реки лошадь, которая  угодила в водоем и не смогла самостоятельно выбраться. 

Гулькевичский район Животные Кубань-СПАС

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