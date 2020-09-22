Жители Кубани смогут наблюдать МКС в ночном небе

Краснодарский край

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В конце сентября у жителей Краснодарского края появится возможность увидеть Международную космическую станцию

Сезон видимости пролета Международной космической станции начался на большей части России. МКС будет заметна на ночном небе в виде яркой звездочки, которая двигается с юго-запада на юго-восток. Как отметили на странице Роскосмоса «Вконтакте» 20 сентября, яркость объекта может достигать -4 — это величина свечения Венеры.

Жители Краснодара смогут наблюдать МКС с 22 сентября по 7 октября, затем 10 и 21 октября. Наибольшей высоты над горизонтом станция будет достигать 22, 23, 30 сентября и 2-5 октября.

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Рассчитать график видимости станции может житель любого населенного пункта. Для этого надо зайти на сайт heavens-above.com, выбрать в правом верхнем углу свой город или станицу, а затем на главной странице нажать на «МКС» в разделе «спутники». После этого появится таблица с графиком движения МКС по ночному небу.

Напомним, в прошлый раз жители Кубани могли видеть МКС в мае. 

Космос Краснодар

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