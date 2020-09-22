Жители Кубани смогут наблюдать МКС в ночном небе

Сезон видимости пролета Международной космической станции начался на большей части России. МКС будет заметна на ночном небе в виде яркой звездочки, которая двигается с юго-запада на юго-восток. Как отметили на странице Роскосмоса «Вконтакте» 20 сентября, яркость объекта может достигать -4 — это величина свечения Венеры.

Жители Краснодара смогут наблюдать МКС с 22 сентября по 7 октября, затем 10 и 21 октября. Наибольшей высоты над горизонтом станция будет достигать 22, 23, 30 сентября и 2-5 октября.