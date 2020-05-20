Майскими ночами жители Кубани смогут наблюдать полет МКС
В мае жители Краснодарского края смогут невооруженным глазом наблюдать за движением Международной космической станции в ночном небе
Наблюдать за МКС получится на большей части России, а также в странах ближнего зарубежья. До конца мая в этой части планеты станция будет появляться на небе по вечерам.
«Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут», — написали 17 мая в группе Роскосмоса «ВКонтакте».
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В Роскосмосе уточнили, что на сайте Heavens above можно рассчитать график пролета МКС над любым из населенных пунктов. Для этого надо в правом верхнем углу сайта выбрать свое местоположение, а затем на главной странице в разделе «спутники» выбрать «МКС».
Графики движения станции по ночному небу для Краснодара, Сочи и Новороссийска:
Как писали Юга.ру, в марте космонавт Олег Скрипочка сфотографировал Краснодар с борта МКС. А до этого Олег Костенко показал, как Геленджик, Анапа и Новороссийск выглядят с орбиты.