Майскими ночами жители Кубани смогут наблюдать полет МКС

В мае жители Краснодарского края смогут невооруженным глазом наблюдать за движением Международной космической станции в ночном небе

Наблюдать за МКС получится на большей части России, а также в странах ближнего зарубежья. До конца мая в этой части планеты станция будет появляться на небе по вечерам.

«Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут», — написали 17 мая в группе Роскосмоса «ВКонтакте».