Жители Кубани все больше смотрят кино дома — МегаФон

В числе основных причин — все еще закрытые в регионе кинотеатры

Многие кинопремьеры весны и лета этого года перенесены на осень, и в некоторых регионах России уже стартовали долгожданные открытия кинотеатров. В Краснодарском крае такое решение еще не принято — местные жители по-прежнему только мечтают увидеть, например, новый фильм Кристофера Нолана «Довод», а самые нетерпеливые ездят в кино в соседний Ростов-на-Дону.

Нехватка культурных событий и закрытые кинотеатры стали причиной роста популярности домашних киносеансов. По данным пресс-службы МегаФона, доля пользователей собственного ТВ-сервиса в первом полугодии 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го увеличилась почти на 30%. Анализ предпочтений показал, что в топ-10 по количеству скачиваний в крае вошли как относительно свежие картины — «Достать ножи» с Дэниэлом Крейгом, «Джентльмены» Гая Ричи и очередная часть боевика «Плохие парни навсегда», — так и достаточно давно снятые, но ставшие актуальными, например, «Заражение». Для просмотра этих фильмов пользователи выбирали качество Full HD.

По статистике интереса к отечественному и зарубежному кино пользователи того же МегаФон ТВ в Краснодарском крае разделились поровну, при этом тенденции к развитию российского кино в последние годы становятся все заметнее. На днях в Сочи завершился 31-й открытый российский фестиваль «Кинотавр». Гости и жюри отметили конкурсные короткометражные картины «Варя» Ники Горбушиной, «Открой, это мама» Нины Воловой и фильм Ланы Влади «Сера», взявший гран-при. Полный метр был представлен ожидаемыми фильмами — биографической картиной «Доктор Лиза» Оксаны Карас, посвященной правозащитнице и врачу Елизавете Глинке, комедией «Хандра» молодого режиссера Алексея Камынина, лентой «Вмешательство» Ксении Зуевой.

От полнометражных фильмов не отстают и сериалы. На «Кинотавре» был отмечен новый сериал «Чики», громкая премьера которого состоялась этим летом в онлайн-кинотеатрах. По данным МегаФон ТВ, по просмотру сериал занимает 6-е место. Другими востребованными ТВ-шоу по статистике сервиса в первом полугодии 2020-го оказались «Игра Престолов», «Содержанки», «Друзья», а также «Мир дикого Запада» и другие проекты канала HBO.

МегаФон предлагает своим абонентам, например, пакет МегаФон ТВ «Кино по подписке», который доступен бесплатно на три дня. Он включает лучшие фильмы и сериалы — как отечественные, так и зарубежные.