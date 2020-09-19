В Сочи завершился 31-й российский фестиваль «Кинотавр»

Артур Лебедев,
Церемония закрытия 31-го фестиваля «Кинотавр» в Сочи © Фото Артура Лебедева, Юга.ру

Фестиваль российского кино в 2020 году прошел с 11 по 18 сентября. Было принято решение провести его в обычном режиме, но с некоторыми ограничениями, связанными с предотвращением заражения коронавирусом. Юга.ру побывали на церемонии закрытия фестиваля.

Гран-при фестиваля взял фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало». Приз за лучшую женскую роль также досталась актрисе Валентине Романовой-Чыскыырай, сыгравшую роль в этой ленте. Главная награда за мужскую роль была вручена Владимиру Онохову за работу в фильме «Китобой». Лучшим признан сценарий к фильму «Конференция», который рассказывает о событиях, происходящих при захвате заложников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года.

КиноКинотаврФестивали

Новости

Ремонт на улице Энгельса в Краснодаре продлен до ноября. Движение автомобилей перекрыто
В Краснодарском крае за сутки умерло шесть пациентов с коронавирусом
За сутки на Кубани подтверждено 94 новых случая COVID-19
Россиянам предсказали не холодную, но снежную зиму
Минприроды РФ намерено включить «Большой Утриш» в состав заповедника
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Лента новостей

Читайте также

Реклама на портале