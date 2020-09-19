В Сочи завершился 31-й российский фестиваль «Кинотавр»

Фестиваль российского кино в 2020 году прошел с 11 по 18 сентября. Было принято решение провести его в обычном режиме, но с некоторыми ограничениями, связанными с предотвращением заражения коронавирусом. Юга.ру побывали на церемонии закрытия фестиваля.

Гран-при фестиваля взял фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало». Приз за лучшую женскую роль также досталась актрисе Валентине Романовой-Чыскыырай, сыгравшую роль в этой ленте. Главная награда за мужскую роль была вручена Владимиру Онохову за работу в фильме «Китобой». Лучшим признан сценарий к фильму «Конференция», который рассказывает о событиях, происходящих при захвате заложников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года.