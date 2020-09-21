На Кубани объявили в розыск мужчину, который застрелил человека

21 сентября в следственном комитете сообщили о розыске жителя Крымского района Александра Кохана, подозреваемого в убийстве

По данным следствия, 34-летний Александр Кохан живет на хуторе Семенцовка Крымского района. Мужчина строил дом и для помощи привлек к работам двух местных жителей. 17 сентября во время строительства между ним и 39-летним помощником произошел конфликт. Ссора возникла из-за того, что хозяин дома был недоволен работой мужчины. Кохан не менее пяти раз выстрелил в оппонента, отчего тот скончался. После этого предполагаемый преступник скрылся с места происшествия, а второй работник сообщил о случившемся в полицию.

В отношении Кохана завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю 21 сентября. Мужчину объявили в федеральный розыск. Следствие пытается установить местонахождение подозреваемого, к поискам привлекли сотрудников полиции, Росгвардию и вертолет.

Следствие просит всех, кому что-либо известно об Александре Кохане, сообщить по телефонам 8 (861) 314-78-85 или 02.